Bulli-Festival in Zachun : Ein Wochenende im Zeichen der Bullis

Mehr als 150 Kultfahrzeuge bereits Freitag Mittag am Strand an der Autobahn eingetroffen / Bis zum Sonntag wird nicht nur über die Technik geredet / Bus-Corso am Sonntag nach Schwerin

Neu Zachun | Für ein Bulli-Festival gibt es kein schlechtes Wetter: Am Freitag Mittag konnten die Veranstalter schon mehr als 150 Fahrzeuge der kleinen Busse des VW-Konzerns am Strand des Autobahnsees nahe Neu Zachun begrüßen. Maik Schröder vom Veranstalter rechnete bis zum Abend mit bis zu 500 Fahrzeugen samt ihrer Insassen, die sich zum großen Festival treffen w...

