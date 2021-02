Schwergewicht auf der Waage : Fährt ein Panzer zum Wiegen

Ein Schützenpanzer vom Typ Marder hat gestern für Aufsehen in der Stadt gesorgt. Der Koloss war auf spezieller Mission.

Hagenow | Kettenfahrzeuge mitten in der Stadt, das gibt es auch am Militärstandort Hagenow sehr selten. Und so sorgte ein einzelner Schützenpanzer vom Typ „Marder“ gestern Mittag für einiges Aufsehen. Der Stahlkoloss war von der Kaserne unterwegs zu einer Waage, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.