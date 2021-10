Tag der Vereine : Hagenow bietet Vereinen eine Bühne

Den Tag der Deutschen Einheit nutzten viele Hagenower Vereine, um für sich und ihre Arbeit zu werben. Die meisten kamen ohne große Mitgliederverluste durch die Pandemie, anzupacken gibt es trotzdem einiges.

Hagenow | Am Vorabend wurde hier noch beim „Tanz in die Einheit“ gefeiert – am Sonntag gehörten die Bühne und der Festplatz ganz den Vereinen. Musik und Tanz kamen trotzdem nicht zu kurz, wie gleich zu Beginn von der Hagenower Dörpschaft unter Beweis gestellt wurde. Eine Stunde lang gab der Folkloreverein sein buntes Programm aus Liedern, Sketchen und Tanznumme...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.