Versorger üben in Hagenow : Großübung für die NATO-Mission in Litauen

Bis zu 150 Soldaten des Versorgungsbataillons testen ihre Möglichkeiten.

Hagenow | Auffällig war es schon seit Tagen, das Treiben der Bundeswehr in der Hagenower Region. Immer wieder waren kleinere und größere Lkw-Kolonnen zu beobachten, setzten sich Einheiten von Hagenow aus in Marsch oder kamen dort an. Am Freitag sorgten dann die ständigen Flüge eines großen Armeehubschraubers, der offenkundig Außenlasten transportierte, für eini...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.