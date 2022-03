Ukraine-Russland-Krieg : Hagenower setzten Zeichen für den Frieden

Zum Friedensmarsch in Hagenow sind am Sonntag zahlreiche Menschen auf die Straße gegen den Krieg in der Ukraine gegangen.

Hagenow | Rund 200 Menschen sind am Sonntagabend bei einem Friedensmarsch gegen den Krieg in der Ukraine durch Hagenow gezogen. Mit Friedenstauben, Peace-Zeichen und der Flagge der Ukraine setzten ein Zeichen für Solidarität und Frieden. Gestartet wurde an der Stadtkirche. Nach dem Friedensgebet mit Pastor Robatzek und Musik verschiedener Posaunenchöre ging ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.