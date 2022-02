Corona-Pandemie : Hengstpräsentation des Landgestütes Redefin nur Online

Die traditionsreiche Hengstpräsentation des Landgestüts Redefin findet in diesem Jahr nur online statt. Dennoch gibt es zahlreiche Hengste zu bewundern.

Redefin | Die Hengstpräsentation des traditionsreichen Gestüts ist in diesem Jahr ausschließlich im Livestream bei www.clipmyhorse.tv zu sehen. Zuschauer und Zuschauerinnen vor Ort sind zum Bedauern von Landgestüts-Leiter Christoph Seite und seinem Team nicht zugelassen. Gleichwohl werden die Hengste am 26. Februar ab 14.00 Uhr via Livestream zu bewundern sein....

