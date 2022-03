Junge Leute auf Hof Weitenfeld in Teldau : Für Juliane Bockelmann und Finn Lerbs ist Landwirt der Traumberuf

Auf Hof Weitenfeld ist ein sehr junges Team am Start: Juliane Bockelmann führt die Geschicke mit ihrem Vater Peter Guhl, Finn absolviert seine Ausbildung in Teldau. Was zieht beide in die Landwirtschaft?

Teldau | Die Kälber im Stall, die Rinder auf der Weide. Auf den Feldern, in der Werkstatt und der Molkerei sind die Mitarbeiter unterwegs. Schließlich gibt es viel zu tun auf dem Hof Weitenfeld in Teldau. Seit vergangenem Jahr leitet Juliane Bockelmann den Hof und die Firma Naturnahe Landwirtschaft mit ihrem Vater Peter Guhl. Eines ist für die 33-Jährige klar:...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.