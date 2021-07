Spendenaktion für die Flutopfer : Massenhaft Spenden aus Lübtheen bleiben hier

Mehr als 12 Tonnen Hilfsgüter für die Flutopfer: Stadt muss zunächst ein Zwischenlager einrichten, weil die Betroffenen die Sachen noch nicht gebrauchen können.

Lübtheen | Sie strömten am Montagnachmittag aus allen Richtungen zum Bürgerhaus in Lübtheen, Familien schleppten Säcke voller Spenden in den Hof, Kinder packten ihr Spielzeug auf den immer größer werdenden Haufen. Ein Fahrzeug nach dem anderen rollte vor. Viele mit Anhängern, andere hatten sich extra Transporter besorgt, um die Spendenfracht nach Lübtheen zu bri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.