Boizenburger Tennisclub e.V. : Großer Zulauf beim Ballsport in Schwartow

Die Jugendtrainer Achim Albrecht und Lothar Feistner vom Boizenburger TC freuen sich über das große Interesse der Jugend an der Ballsportart Tennis.

Schwartow | Was Einsatzwillen und Spielfreude angehen, stehen die Jungen und Mädchen des Boizenburger Tennisclubs ihren großen Vorbildern in nichts nach. Das zeigte sich ganz besonders am vergangenen Sonntag auf den beiden Tennisplätzen des Vereines in Schwartow. „Unser Nachwuchs begeht heute den Höhepunkt des Vereinsjahres. In einem kleinem Turnier wollen wir di...

