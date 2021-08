Ludwigslust-Parchim : Jetzt schickt der Landkreis einen Impfbus in die Region

Ab 9. August rollt ein umgebauter Bus der VLP durch die Region, er soll auch kleinere Orte ansteuern

Ludwigslust | Impfen in der Fläche, das will der Landkreis mit einem speziellen Bus ermöglichen, der ab 9. August unterwegs sein soll. Das Team soll, so Impfmanager Thomas Schmidt, 14 Tage lang mehrere Standorte anfahren. An denen kann sich dann jeder, der es möchte, unproblematisch impfen lassen. Ohne Anmeldung und ausschließlich mit dem Impfstoff Biontech/Pfizer....

