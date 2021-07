Boizenburg : Wahlhelfer händeringend gesucht

An Entscheidungen mangelt es nicht, die die Wahlberechtigten am 26. September in Boizenburg treffen können. Neben der Landtags- und Bundestagswahl findet auch noch die Wahl zum hauptamtlichen Bürgermeister statt.

Boizenburg | Woran es in Boizenburg allerdings derzeit noch mangelt, sind genügend Helfer, um diese wichtige Wahl auch reibungslos über die Bühne bringen zu können. Darüber informiert die Verwaltung und sie ruft zugleich auf: „Die Stadt Boizenburg/Elbe sucht dringend interessierte Bürgerinnen und Bürger, die in einem Wahlvorstand mitwirken möchten.“ Interessent...

