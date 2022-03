Tag des Waldes : In Kuhstorf soll der Wald in die Höhe wachsen

Passend zum Tag des Waldes wurde im kleinen Rahmen zu einer Baumpflanzaktion nach Kuhstorf Erstaufforstung von einst landwirtschaftlichen Flächen geladen.

Kuhstorf | Ein heiter gemischter Wald mit Ostbäumen, Buchen, Ahorn und vielem mehr: Bis dieses Bild sich in Kuhstorf bei der Sudbrücke zeigt, wird es noch einige Jahre dauern. Doch die Anfänge sind gemacht, oder besser gesetzt. Am Montag wurde hier der Tag des Waldes mit einer Baumpflanzaktion begangen. In kleinem Kreis setzten die geladenen Gäste zusammen mit M...

