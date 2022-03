Nieklitz : Coworking auf dem Land: Wie sieht das aus?

Mehr als 30 Interessierte ließen sich vom Team durch das Seminarhaus und über den Platz führen.

Nieklitz | Wie kann Coworking auf dem Land aussehen? Interessierten einen Eindruck vermitteln, in welchen kreativen Spaces Mecklenburg-Vorpommerns sich Menschen zum gemeinsamen Arbeiten treffen – das ist das Ziel des Coworkingfestivals MV. Den Auftakt machte in dieser Woche der Projektort „Wir bauen Zukunft“ in Nieklitz. Alternativer Ort Mehr als 30 Intere...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.