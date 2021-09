Jugendweihe in Boizenburg : Endlich in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen

Bis in den September mussten sich die 122 Jugendlichen gedulden, um ihre Jugendweihe endliche feiern zu können.

Boizenburg | Eigentlich sollten die 122 Jungen und Mädchen, die am vergangenen Sonnabend festlich gekleidet und sichtlich angespannt in den ersten Reihen der Sporthalle „Richard Schwenk“ saßen, bereits im Mai dieses Jahres ihre so sehr herbeigesehnte Jugendweihe erhalten. Wie im Jahr zuvor aber auch wurden die ehrgeizigen Pläne des Vereines „Jugendweihe Mecklenbur...

