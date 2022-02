Karneval im Amt Neuhaus : Narren setzen in Tripkau ein Zeichen für den Frieden

Neben der Freude über die Pflege des karnevalistischen Brauchtums schwang beim Autokorso des Carnevals Club Tripkau (CCT) auch ganz viel Solidarität für die Menschen in der Ukraine mit.

Tripkau | Bei all der Fröhlichkeit und den lachenden Menschen, die schon zu Beginn des Autokorsos des Carnevals Club Tripkau (CCT) zu sehen waren, schwangen an diesem Wochenende auch viele Gedanke an die aktuelle Situation in der Ukraine mit. „Überlegt haben wir selbstverständlich, das noch abzusagen. Aber wir wollen damit jetzt auch ein Zeichen setzen für Frie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.