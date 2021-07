Sanierungsarbeiten Kirchengemeinde Picher : Arbeiter steigen Pastor Matthias Galleck aufs Dach

In den kommenden Wochen finden am Pfarrhaus und in der Kirche Picher Sanierungsarbeiten statt. Insgesamt werden die Kosten auf mehr als 140.000 Euro geschätzt.

Picher | Ein Kratzen hier, ein Scharren da: Geräusche auf dem Dachboden kennt Matthias Galleck. Denn seit einiger Zeit treibt ein Marder nicht nur im benachbarten Schuppen, sondern auch im Pfarrhaus der Kirchengemeinde Picher sein Unwesen. Im Vergleich zur Geräuschkulisse des kleinen Raubtieres könnte es dort in den kommenden Wochen aber durchaus noch etwas la...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.