Fördermittel beantragt : Kita-Altbau in Kirch Jesar soll saniert werden

Für die Arbeiten, die etwa eine Million Euro kosten, haben die Gemeindevertreter Gelder beim Landkreis Ludwigslust-Parchim beantragt.

Kirch Jesar | Gelb, Grün und Rot: Der vor drei Monaten eingeweihte Erweiterungsbau der Kita „Waldmäuse“ in Kirch Jesar strahlt in bunten Farben. Nun soll der Altbau der Kita des Deutschen Roten Kreuz saniert werden. Die dafür nötigen Gelder haben die Gemeindevertreter in den Haushalt 2022 eingeplant und Fördermittel beim Landkreis Ludwigslust-Parchim beantragt. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.