Kommunalwahl 2021 : Für die CDU sei die Familie das wichtigste Thema

Am 12. September haben die Einwohner in Amt Neuhaus die Wahl: Sie bestimmen den neuen Rat der Gemeinde, in dem die CDU sich für Familien einsetzen möchte. Die SVZ stellt nach und nach alle Parteien vor.

Neuhaus | Ein wenig gehemmt wirkt er noch, zumindest für Außenstehende. Und er steht derzeit auch unter keinem guten Stern. „Beim Wahlkampf spielt uns der momentane Bundestrend nicht in die Karten“, sagt selbst Bastian Christ, Spitzenkandidat der Christlich Demokratischen Union (CDU) für die Kommunalwahl im Amt Neuhaus am 12. September, bei dem die Neuhauser ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.