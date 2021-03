Ludwigslust-Parchim : Millionen-Offensive für drei Krankenhäuser

Landrat bestätigt Investitionsplanungen für Crivitz, Hagenow und Ludwigslust. Dritter Kreißsaal für Hagenow kommt

Hagenow | Die Krankenhäuser in Crivitz, Hagenow und Ludwigslust haben in der jüngsten Kreistagssitzung eine wichtige Rolle gespielt. Landrat Stefan Sternberg informierte am Dienstag, dass das „Krankenhaus am Crivitzer See“ durch eine Zahlung an Mediclin nun vollständig schuldenfrei ist, das Geld dafür kam vom Land. Dazu kommt, dass der Darlehensvertrag mit der ...

