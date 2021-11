Aktion des Kreissportbundes : Boizenburger Grundschüler messen sich wieder im Vierkampf

Kreissportbund machte mit der Aktion in der Elbestadt Station. Der Ehrgeiz der Kinder war nach den Corona-Lockdowns besonders groß.

Boizenburg | Kräftige Arme und schnelle Beine waren am Donnerstag für alle Schüler der Grundschule „An den Eichen“ in Boizenburg erforderlich. Der Grundschul-Vierkampf des Kreissportbundes machte hier Station und die Kinder der Klassen eins bis vier konnten sich im Ballprellen, beim Schlusssprung, beim Medizinballstoßen oder aber an der Sprossenwand beweisen. K...

