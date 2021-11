Ludwigslust-Parchim : Kreisverkehr in Hagenow bis 10.Dezember gesperrt

Haltestelle „Hagenow evangelische Schule“ kann vom VLP nicht angefahren werden, es gibt aber eine Ausweichmöglichkeit.

Hagenow | In Hagenow wird gebaut. Das ist nicht neu. Aber eine neue Baustelle kommt ab dem 29. November hinzu: Von da an wird bis zum 10. Dezember der Kreisverkehrs am Prahmer Berg in Hagenow gesperrt. Dadurch kann die Haltestelle „Hagenow evangelische Schule“ vom kreiseigenen Verkehrsbetrieb (VLP) nicht angefahren werden. Als Ersatzhaltestelle dient die Haltst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.