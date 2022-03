Musikherbst am Wilden Kaiser : Mit dem Hagenower Kulturverein zum Volksmusikfest nach Österreich

Große Volksmusik-Stars, das Naturschutzgebiet Wilder Kaiser und die Besichtigung historischer Städte wie Kufstein und Kitzbühel. Ende September plant der Hagenower Kulturverein eine Reise zum Musikherbst 2022.

Hagenow | Mecklenburger sind zur musikalischen Reise in die Alpen eingeladen. Vom 27. September bis 2. Oktober lädt der Hagenower Kulturverein Interessierte zu einer Reise zum Musikherbst in die Kitzbühler Alpen ein. In Ellmau treten bekannte Künstler der Volksmusik, wie Hansi Hinterseer, Nik P., Francine Jordi, Howard Carpendale, Kerstin Ott, Jürgen Drews, Duo...

