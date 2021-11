Ausstellung in Hagenow : Schüler zeigen ihre Kunstwerke in Alter Synagoge

Die Exposition wird am 11. November in Hagenow eröffnet und ist dann bis Februar 2022 zu sehen. 200 junge Künstler sind beteiligt.

Hagenow | Sie hatten 52 Rahmen in allen Größen zu füllen – und die Organisatoren der großen Schülerkunstausstellung in Hagenow haben sie alle problemlos mit teils sehr guten Arbeiten bestücken können. Damit kann die inzwischen 24. Ausstellung in der Alten Synagoge am Donnerstagabend feierlich eröffnet werden. Ab dann sind die Arbeiten der Schüler vieler Altersk...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.