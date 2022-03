Leserfoto : Land unter auf den Sudewiesen bei Brahlstorf

Überall finden sich noch überschwemmte Flächen im Landkreis. Doch die sorgen auch für zauberhafte Bilder beim Spaziergang.

Brahlstorf | Still ruht das Wasser, wird für die Landschaft und die untergehende Sonne zu einem Spiegel. Doch was da an eine Seenlandschaft erinnert, sind eigentlich die Sudewiesen bei Brahlstorf, Landkreis Ludwigslust-Parchim, die Franziska Kolm fotografiert hat. Wie so viele Wiesen und Ackerflächen sind die Sudewiesen weiterhin überschwemmt. ...

