Landkreis Ludwigslust-Parchim : Ab Januar ist Schluss mit den Gelben Säcken

In wenigen Wochen bekommt jeder Haushalt im Landkreis seine Gelbe Tonne. Übergangsfrist zur Entsorgung noch bis Ende März

Ludwigslust | Über Jahrzehnte haben die ungeliebten Gelben Säcke alle 14 Tage das Bild in allen Gemeinden und Städten des Landkreises Ludwigslust-Parchim bestimmt. Jetzt ist in wenigen Wochen damit Schluss. Als Ersatz kommen die Gelben Tonnen. Ungefähr 80.000 dieser 240 Liter fassenden Behälter werden ab November an alle Haushalte geliefert. Ohne zusätzliche Kosten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.