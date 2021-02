Bisher kein Gewässer gefährdet : Tausende Liter Gülle ausgelaufen

Landwirt in Luckwitz nahe Wittenburg geht von mutwilliger Manipulation aus.

Luckwitz | Es muss in der Nacht zu Donnerstag passiert sein: Von einem kleinen Landwirtschaftshof direkt an der Kreisstraße läuft über Stunden Gülle aus einem Abfüllrohr über den Hof in den Straßengraben. Noch in der Nacht bemerken Nachbarn den zunehmenden Gestank...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.