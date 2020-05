Nahe Abfahrt Wittenburg : Lkw liegt in Graben - A 24 voll gesperrt

Zwischen den Anschlussstellen Zarrentin und Wittenburg hat sich am Mittwochnachmittag ein Unfall mit mindestens einem Schwerverletzten ereignet.

Avatar_prignitzer von svz.de

13. Mai 2020, 14:16 Uhr

Auf der A 24 ist es am Mittwochnachmittag gegen 13.30 Uhr zu einem weiteren Unfall gekommen. Der Crash ereignete sich rund zwei Kilometer vor der Abfahrt Wittenburg. Nach Polizeiangaben liegt ein Lkw in einem Graben. Mindestens ein weiterer Lkw war an dem Unfall beteiligt. Ein Rettungshubschrauber befindet sich im Anflug. Der entsprechende Abschnitt der A 24 ist derzeit voll gesperrt.

