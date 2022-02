Leserfoto aus Lübtheen : Die Natur steht in den Startlöchern

Ganz klein sind die Blüten an einer Haselnuss. Uwe Meyer aus Lübtheen hat sich ihnen mit der Kamera genähert.

Lübtheen | Bis zum kalendarischen Frühlingsbeginn ist es theoretisch noch gut einen Monat hin. Aber der „Vorfrühling“ scheint schon im Gang zu sein. „Die Natur ist irgendwie in den Startlöchern“, so Uwe Meyer aus Lübtheen. Die ersten Störche sind da. Und an Bäumen wie Büschen zeigen sich schon die ersten Knospen. An einer Haselnuss hat der Hobbyfotograf ganz ...

