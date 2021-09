Ringen : Lübtheener Bundesliga-Team ist zurück auf der Matte

Mit einem erfolgreichen Heimauftakt in der Bundesliga-Vorrunde gegen Erzgebirge Aue wollen die Ringer des RV Lübtheen am Sonnabend schon die erste Hürde auf dem angestrebten Weg ins Achtelfinale meistern.

Lübtheen/Schwerin | Wie jedes Jahr stehen pünktlich im September die Ringer wieder auf der Matte, um mit ihrer Bundesliga loszulegen. Und das in der Hoffnung, dass die diesmal in vier Staffeln eingeteilte Liga nicht wieder Corona zum Opfer fällt. Im vorigen Jahr wurde nach nur zwei Kampftagen die Saison abgebrochen. In weiser Voraussicht hatte der RV Lübtheen damals gar ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.