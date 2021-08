Fest auf dem Rathausplatz : Hagenows Häuptling tanzte zum Gewinn der Stadtwette

Unter strengen Hygieneregeln hat zum ersten Mal nach Beginn der Corona-Pandemie eine größere öffentliche Veranstaltung in Hagenow stattgefunden. Gut 1000 Menschen feierten auf dem Rathausplatz.

Hagenow | Wenn sie es tatsächlich wagt, dann funktioniert es offenbar auch. Zumindest in einem überschaubaren Rahmen. Das ist wohl die Bilanz, die die Stadt Hagenow nach dem NDR-Fest auf dem Rathausplatz ziehen kann. Dort zeigte sich nämlich, dass es durchaus möglich ist, eine größere Veranstaltung in Pandemiezeiten durchzuführen, auch wenn der Aufwand dafür be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.