Wohngebiet für Wittenburg : Neues Wohnviertel im Herzen Wittenburgs

Das Areal rund um die Molkereistraße hat die Planungshürde genommen.

Wittenburg | Noch steht das Wittenburger Verwaltungsgebäude an der Molkereistraße ziemlich einsam auf einem sonst eher brach liegenden Gelände. Das könnte sich bald ändern, denn die Wittenburger Investorengruppe ewp will hier zwischen dem Penny-Markt und den Gärten ein Wohnviertel hochziehen. Mitten in der Stadt. Mit der jüngsten Änderung des Bebauungsplanes hat d...

