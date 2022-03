Zoff um die Kreisumlage : Kampf um den Kreishaushalt in Ludwigslust-Parchim

Es kam zu einer Kampfansage der CDU zur Kreisumlage. Der Landrat sieht keine Luft mehr im Haushaltsplan.

Parchim | Selten ist ein Haushaltsplan so ausführlich und intensiv vorbereitet worden wie der des Landkreises, der am Dienstag beschlossen werden soll. Doch trotz der zwölf Sitzungen des Haushalts- und Finanzausschusses ist ein Erfolg für die Verwaltung keineswegs sicher. Drei Änderungsanträge sind bekannt Vor allem die CDU will die Kreisumlage in letzter...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.