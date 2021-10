AvD-Distanzfahrt durch die Region : In einem Oldtimer im Rallye-Modus auf den Straßen Westmecklenburgs

SVZ-Redakteur Mayk Pohle nimmt am Steuer eines 50 Jahre alten Ford bei der AvD-Distanzfahrt durch die Region teil.

Schwerin | Meine Reise in die automobile Geschichte beginnt schon beim Hinsetzen. Tief sinke ich in die weichen, bläulich gefärbten Ledersitze ein. Kopfstützen gibt es nicht, ein Seitenhalt ist nicht zu spüren, Höherstellen geht auch nicht, ein Beckengurt muss für die Sicherheit reichen. Das Lenkrad ist groß und fasst sich sehr dünn an, der Schalthebel am Lenkra...

