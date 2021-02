Politik in Lübtheen : Stadtvertreter kommen zur Haushaltssitzung zusammen

Knapp zehn Wochen später als geplant, kommen die Lübtheener Stadtvertreter am Dienstag zu ihrer Haushaltssitzung zusammen.

Lübtheen | Nach zwei Absagen in Folge trauen sie sich nun doch: Die Stadtvertreter von Lübtheen kommen am Dienstag zu ihrer Sitzung zusammen. Beraten wird ab 19 Uhr in der Hans-Olldag-Halle, unter Einhaltung strenger Corona-Vorschriften. So müssen die Mitglieder d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.