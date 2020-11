Parchim/Wittenburg : Polizei löst private Partys wegen Corona-Verstößen auf

Elf Personen aus mehreren Haushalten hatten in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag eine Feier in einem Parchimer Kleingarten veranstaltet. Auch in Wittenburg mussten die Beamten eingreifen.

09. November 2020, 14:39 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, haben Beamte am frühen Sonntagmorgen in Parchim und Wittenburg jeweils private Partys beenden müssen, auf denen gegen die Corona-Regeln verstoßen wurde. So hatten elf Personen aus mehreren unterschiedlichen Haushalten eine Feier in einem Parchimer Kleingarten veranstaltet, auf die die Polizei wegen überlauter Musik aufmerksam wurde. Gegen die Betreffenden im Alter von 15 bis 24 Jahren wurden entsprechende Anzeigen aufgenommen.

Ermittlungen gegen mehrere Personen

Nach einem Hinweis hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen eine aus bis zu 15 Personen bestehende Privatfeier in Wittenburg beendet. Die Polizei stellte fest, dass die Feiernden aus mehreren unterschiedlichen Haushalten stammten und sich weder an Abstandsregeln hielten, noch einen Mund-Nasenschutz trugen. Gegen mehrere Betreffende im Alter von 20 bis 26 Jahren wurden Anzeigen aufgenommen, die nun an das zuständige Ordnungsamt zur weiteren Entscheidung bzw. Ahndung weitergeleitet werden.

