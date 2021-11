Polizeieinsatz in Neu Gülze : Pkw fängt während der Fahrt Feuer

Am Donnerstag fing ein Pkw in Neu Gülze während der Fahrt Feuer. Das Auto brannte vollständig aus.

Neu Gülze | Wie die Polizeiinspektion Ludwigslust mitteilt, brannte am Donnerstag in Neu Gülze ein Auto. Nach Angaben des 65-jährigen Fahrers, sei das Feuer plötzlich während der Fahrt im Motorraum des Pkw ausgebrochen. Er selbst konnte das Auto rechtzeitig anhalten und sich in Sicherheit bringen. Anschließend brannte das Auto vollständig aus. Die genaue Brand...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.