Leserfoto : Prächtiger Lenzmond zeigt sich über Lübtheen

Der dritte Vollmond in diesem Jahr – auch bekannt als Lenzmond – hat jüngst den Frühling in der Region begrüßt.

Lübtheen | Er ist ein Bote des Frühlings: Am Freitag, 18. März, war der Lenzmond am Himmel zu sehen. Der dritte Vollmond des Jahres ist auch bekannt als Wurmmond. Bei klarem Himmel konnten Sternengucker das helle Rund ungestört betrachten. So auch Uwe Meyer aus Lübtheen, der den Anblick sogleich mit der Kamera festhielt. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.