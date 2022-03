„Pick Pick Farm im Glück“ Helm : Krieg in der Ukraine lässt Preise für Hühnerfutter stark steigen

Susann Gellenthin aus Helm muss sich entscheiden: Einerseits möchte sie wissen, wo ihre Lebensmittel herkommen, andererseits wird sie ihre Hühnerhaltung und -aufzucht vielleicht bald nicht mehr finanzieren können.

Landkreis LUP, Helm | Auf der „Pick Pick Farm im Glück“ in Helm ist die Idylle perfekt. Hühner bewegen sich frei in einem großen Auslauf, eine Ente genießt leise schnatternd die erste Frühlingssonne. Mit ihrer privaten Geflügelfarm hat Susann Gellenthin sich in ihrem Garten ihre eigene kleine Oase geschaffen. „Mit der Geburt meiner Tochter habe ich angefangen, mehr über...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.