Metropolitaner Award : Firma Lunge als Symbol für die Metropolregion

Firma Lunge will mit der Teilnahme Symbol für die gesamte Region werden. Rückenwind gibt es vom IHK-Präsidenten Matthias Belke. Die Abstimmung läuft noch bis Ende März.

Düssin | Es gibt eine Wahl, bei der Westmecklenburg in der Metropolregion Hamburg in diesem Frühjahr glänzen könnte. Zum ersten Mal sind nämlich zwei Kandidaten aus der Region für den „Metropolitaner Award“ nominiert worden. In der Kategorie Unternehmen ist es die „Lunge Lauf- und Sportschuh GmbH“ aus Düssin, die sich der Wahl stellt. In der Kategorie Verei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.