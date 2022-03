Leserfoto : Stare sind Profis der Koordination

Wie sich Vögel in einem Schwarm koordinieren, ist immer wieder ein faszinierender Anblick, hier festgehalten von Uwe Meyer aus Lübtheen.

Lübtheen | Einer dunklen Wolke gleich, zieht der Vogelschwarm über das Land. Die Stare sind wieder da und zeigen in der Region am Himmel ihre Flugkünste. Im gemeinsamen Flug sind sie Experten in Sachen Koordination. Jeder Star orientiert sich an bis zu sieben Vögeln in seiner Umgebung, zu denen er im Flug versucht, immer die gleiche Position zu halten, informiert...

