Lassahn : Preisrichter nehmen Rassetauben genauer unter die Lupe

Am Wochenende können die Tiere in Käfigen im Gasthof „Seeblick“ angeschaut werden.

Lassahn | Im großen Saal des Lassahner Gasthofs „Seeblick“ bietet sich aktuell ein ungewohntes Bild: Statt Tischen und Stühlen stehen dort Taubenkäfige Reihe an Reihe. Aus ihnen blicken Vögel verschiedenster Form und Farbe. Am Wochenende findet in Lassahn die 28. Westmecklenburger Rassetaubenschau statt, dieses Mal zusammen mit der Kreisrassetaubenschau. Letzte...

