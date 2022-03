Boizenburg : Regionale Schule sammelt Lebensmittel für die Ukraine

An der Regionalen Schule „Rudolf Tarnow“ in Boizenburg werden in der Schulwoche vom 28. März bis 1. April Lebensmittel-Hilfspakte gesammelt. Der Konvoi in Richtung Kiew soll schon am 9. April starten.

Boizenburg | Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine zeigen die mehr als 500 Schüler der Regionalen Schule „Rudolf Tarnow“ nach außen für alle sichtbar und unmissverständlich, was sie von der militärischen Aggression Russlands halten. Die in den ukrainischen Landesfarben gestalteten und an der Fensterfront angebrachten Zeichnungen sollen ein deutliches Zeichen ...

