Leserfoto : Rögnitztal ganz in Morgenrot getaucht

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort war SVZ-Leser Uwe Meyer.

Rögnitztal | „Zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Es klappt nicht immer, aber manchmal schon“, so Uwe Meyer aus Lübtheen. Denn bei einem morgendlichen Spaziergang im Rögnitztal bekam er nicht einfach ein faszinierendes Bild zu sehen, das das Morgenrot in die Landschaft zauberte. Er hatte zum Glück auch seine Kamera dabei. ...

