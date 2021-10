Boizenburg : Rudolf-Tarnow-Schule: Projekttage im ehemaligen KZ-Außenlager

Im Boizenburger Heimatmuseum erinnert noch heute eine ehemalige Baracke an die dunkle Vergangenheit des Standorts. Die Zehntklässler der Rudolf-Tarnow-Schule lernten dort etwas über die Geschichte des Ortes.

Boizenburg | In der vergangenen Woche hatte die Boizenburger Rudolf-Tarnow-Schule Projekttage durchgeführt, an denen die Schüler der zehnten Klassen das Heimatmuseum besuchten. Dort bekamen sie Einblicke in die dunkelsten Kapitel der heimischen Geschichte. Ehemalige KZ-Baracke beherbergt Ausstellung Zum Boizenburger Elbbergmuseum gehört auch eine ehemalige K...

