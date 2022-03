Russland-Ukraine-Krieg : Schüler packen Hygienetaschen für die Notunterkunft in Sumte

An der Grund- und Oberschule Neuhaus sind die Verantwortlichen froh, etwas gefunden zu haben, um den Geflüchteten aus der Ukraine zu helfen.

Neuhaus | Die Kartons sind teilweise so schwer, dass ein Schüler alleine sie nicht tragen kann. Zu voll sind sie mit Shampoo, Seife und Zahnpasta gepackt. Das ist auch wichtig. Denn all das, was die Schüler der Grund- und Oberschule (GOBS) in Neuhaus am Montagmorgen in einen Kleintransporter des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) packen, wird dringend benötigt. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.