Fußball Verbandsliga MV : SG Aufbau Boizenburg schafft neuen Mannschaftsbus an

Sponsoren machten Anschaffung möglich. Fußballer touren damit zu ihren Auswärtsspielen. 30.000 bis 40.000 Kilometer im Jahr unterwegs.

Boizenburg | Sie sind zwar nur am Wochenende unterwegs, aber dann rollen sie mitunter durch das ganze Land. Auf ihre Mannschaftsbusse müssen sich die Fußballer der SG Aufbau Boizenburg also verlassen können. „Wir haben die weitesten Wege“, sagt dazu Karl-Heinz Kruse, erster Vorsitzender des Sportvereins. „Unsere Männerschaft spielt in der Verbandsliga und fährt...

