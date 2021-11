Schach im Amt Neuhaus : SG Tripkau startet mit Sieg in neue Saison

Die Schachspieler verzeichneten in ihrem ersten Punktspiel nach der anderthalbjährigen Corona-Zwangspause einen knappen Erfolg in der Bezirksklasse „Staffel Süd-West“.

Tripkau | Sie haben lange warten müssen auf den nächsten Zug. Doch nun konnten die Schachspieler aus Tripkau wieder ihre Bretter für ein Punktspiel hervorholen. „Nach fast anderthalb Jahren Corona-Zwangspause ist der Landesschachverband Mecklenburg-Vorpommern in die neue Saison gestartet. Die SG Tripkau spielt in ihrem 49. Jahr in der Bezirksklasse „Staffel Süd...

