Nächtlicher Einsatz : Scheune brennt in Bandekow – 100.000 Euro Schaden

Mehrere Feuerwehren aus umliegenden Gemeinden sind vor Ort und verhindern ein Übergreifen der Flammen aufs Wohnhaus.

Bandekow | Eine Scheune in Bandekow ist am frühen Freitagmorgen gegen 0.30 Uhr in Brand geraten. Als die Polizei vor Ort eintraf, stand die Scheune bereits lichterloh in Flammen, was weithin sichtbar war. Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren mehrerer umliegenden Gemeinden im Einsatz. Es konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein nahes Wohnhaus verhindert wer...

