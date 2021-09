Schloss Dreilützow : Postkarten sollen junge Menschen für die Wahl begeistern

Am 26. September dürfen auch viele Erstwähler ihre Stimmen abgeben. Damit sie das auch tun, hat sich die Kinder- und Jugendübernachtungsstätte Schloss Dreilützow etwas einfallen lassen.

Dreilützow | In wenigen Wochen wird nicht nur ein neuer Bundestag gewählt, sondern auch der Landtag von MV. Viele junge Erwachsene haben in diesem Jahr am 26. September zum ersten Mal die Möglichkeit, die Politik mitzubestimmen. Bundesweit sind es laut Bundeswahlleiter knapp 2,8 Millionen Menschen, die erstmalig an die Urne treten dürfen. Um sie dazu zu bewegen, d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.