Caritas hilft Menschen in Ukraine : Benefizessen im Schloss Dreilützow und bei „Mama Chocolate“

Sowohl in Dreilützow als auch in dem Schweriner Familientreff werden am 26. März Spenden für Menschen in der Ukraine gesammelt. Wer dabei sein möchte, soll sich vorab anmelden.

Dreilützow/Schwerin | Lecker essen und den Menschen in der Ukraine helfen – das geht am 26. März bei Benefizessen im Schloss Dreilützow und im Familiencafé „Mama Chocolate“ in Schwerin. Sowohl die Bildungs- und Begegnungsstätte als auch der Familientreff öffnen dafür jeweils von 12 bis 14 Uhr ihre Türen. Weiterlesen: „Open Air“ Benefizessen mit Street Food-Truck „Sch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.